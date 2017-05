SAVANNAH BOOK FEST Savannah Book Festival February 16 -19, in and around Savannah’s historic Telfair, Wright and Chippewa Squares http://www.savannahbookfestival.org/ HUMANE SOCIETY Humane Society for Greater Savannah Pet Fix Savannah (912) 354-6265 www.petfixsav.org http://www.humanesocietysav.org/upcoming-events/ Humane Society for Greater Savannah #LonelyHeartsClub www.humanesocietysav.org BOSTON MARATHON http://www.girlsontherun-ga.org/ TOYS FOR TOTS