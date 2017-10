Legal Questions Answered

Friedman & Martin, LLP 114 Barnard Street, 2A, Savannah, GA 31401 p.912-232-8500 www.savinjurylaw.com

DEANA MARTIN

DEANA SINGS DINO

Celebrating Dean Martin’s 100th Birthday

October 6th & 7th at The Jazz Corner

Hilton Head Island, SC

Show time: 9:00 PM

For ticket information http://www.thejazzcorner.com/contact/ ( or call 843-842-8620) or http://www.DeanaMartin.com