Weekend High School Football Schedule - WTOC-TV: Savannah, Beaufort, SC, News, Weather & Sports

Weekend High School Football Schedule

By Ken Griner, Sports Anchor
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(Source: WTOC) (Source: WTOC)

FRIDAY NIGHT:

BENEDICTINE AT SWAINSBORO

TREUTLEN AT SAVANNAH CHRISTIAN (POOLER)

MONTGOMERY COUNTY AT CALVARY DAY (DAFFIN PARK)

BACON COUNTY AT JEFF DAVIS

RICHMOND HILL AT GROVETOWN

SOUTH EFFINGHAM AT WEST LAURENS

BEAUFORT AT MAY RIVER

BLUFFTON AT HILTON HEAD

COLLETON COUNTY AT RIDGELAND-HARDEEVILLE

RICHMOND HILL AT GROVETOWN

BUTLER AT SCREVEN COUNTY

PORTAL AT JENKINS COUNTY 

SATURDAY:

BRADWELL AT TATTNALL COUNTY             5:00

EFFINGHAM CO. AT STATESBORO             6:00

CLAXTON AT ECI                                               7:30

WHALE BRANCH AT BATTERY CREEK        11:00

SAINT ANDREW’S AT NORTHWOOD

POSTPONED OR CANCELLED:

TOOMBS AT BRYAN COUNTY                       OCT 6

SCD AT JOHNSON COUNTY                          SEP 22

NEW HAMPSTEAD AT LONG CO.                SEP 29

BEACH VS. WINDSOR FOREST                      SEP 19 – 7PM

SAVANNAH HIGH AT GROVES                     PPD

ISLANDS AT SE BULOCH                                 PPD

FREDERICA AT MEMORIAL DAY                  CANCELLED

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