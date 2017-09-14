Weekend High School Football Schedule

FRIDAY NIGHT:
BENEDICTINE AT SWAINSBORO
TREUTLEN AT SAVANNAH CHRISTIAN (POOLER)
MONTGOMERY COUNTY AT CALVARY DAY (DAFFIN PARK)
BACON COUNTY AT JEFF DAVIS
RICHMOND HILL AT GROVETOWN
SOUTH EFFINGHAM AT WEST LAURENS
BEAUFORT AT MAY RIVER
BLUFFTON AT HILTON HEAD
COLLETON COUNTY AT RIDGELAND-HARDEEVILLE
RICHMOND HILL AT GROVETOWN
BUTLER AT SCREVEN COUNTY
PORTAL AT JENKINS COUNTY
SATURDAY:
BRADWELL AT TATTNALL COUNTY 5:00
EFFINGHAM CO. AT STATESBORO 6:00
CLAXTON AT ECI 7:30
WHALE BRANCH AT BATTERY CREEK 11:00
SAINT ANDREW’S AT NORTHWOOD
POSTPONED OR CANCELLED:
TOOMBS AT BRYAN COUNTY OCT 6
SCD AT JOHNSON COUNTY SEP 22
NEW HAMPSTEAD AT LONG CO. SEP 29
BEACH VS. WINDSOR FOREST SEP 19 – 7PM
SAVANNAH HIGH AT GROVES PPD
ISLANDS AT SE BULOCH PPD
FREDERICA AT MEMORIAL DAY CANCELLED
P.O. Box 8086
Savannah GA 31412
(912) 234-1111
publicfile@wtoc.com
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