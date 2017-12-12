High School Basketball Scores (12/12/17) - WTOC-TV: Savannah, Beaufort, SC, News, Weather & Sports

High School Basketball Scores (12/12/17)

By Jake Wallace, Sports Reporter/Anchor
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SAVANNAH, GA (WTOC) -

Area high school basketball scores from Tuesday, December 12, 2017.

BOYS:

BEACH 39 JOHNSON 77 F 

CLAXTON 32 W. TOMPKINS 66 F 

BATTERY CREEK 35 SAVANNAH HIGH 36 F 

PORTAL 39 SAVH CHRISTIAN 59 F 

SE BULLOCH 50 WINDSOR FOREST 102 F 

APPLING CO. 54 LIBERTY CO. 75 F 

TOOMBS CO. 43 BACON COUNTY 62 F 

VIDALIA 62 JEFF DAVIS 59 F  

TATTNALL CO. 49 RICHMOND HILL 53 F 

BRYAN COUNTY 58 SWAINSBORO 73 F 

ISLANDS 49 GROVES 46 F 

EFFINGHAM 70 NEW HAMPSTEAD 60 F 

BENEDICTINE 55 METTER 70 F 

BLUFFTON 76 SO. EFFINGHAM 50 F 

GIRLS:

BEACH 53 JOHNSON 42 F 

BATTERY CREEK 43 SAVANNAH 29 F

WHALE BRANCH 32 HILTON HEAD 43 F 

SAINT VINCENT'S  55 METTER 49 F 

TOOMBS CO. 41 BRYAN COUNTY 46 F 

BRYAN CO. 36 SWAINSBORO 62 F 

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