High School Basketball Scores (12/12/17)

Area high school basketball scores from Tuesday, December 12, 2017.
BOYS:
BEACH 39 JOHNSON 77 F
CLAXTON 32 W. TOMPKINS 66 F
BATTERY CREEK 35 SAVANNAH HIGH 36 F
PORTAL 39 SAVH CHRISTIAN 59 F
SE BULLOCH 50 WINDSOR FOREST 102 F
APPLING CO. 54 LIBERTY CO. 75 F
TOOMBS CO. 43 BACON COUNTY 62 F
VIDALIA 62 JEFF DAVIS 59 F
TATTNALL CO. 49 RICHMOND HILL 53 F
BRYAN COUNTY 58 SWAINSBORO 73 F
ISLANDS 49 GROVES 46 F
EFFINGHAM 70 NEW HAMPSTEAD 60 F
BENEDICTINE 55 METTER 70 F
BLUFFTON 76 SO. EFFINGHAM 50 F
GIRLS:
BEACH 53 JOHNSON 42 F
BATTERY CREEK 43 SAVANNAH 29 F
WHALE BRANCH 32 HILTON HEAD 43 F
SAINT VINCENT'S 55 METTER 49 F
TOOMBS CO. 41 BRYAN COUNTY 46 F
BRYAN CO. 36 SWAINSBORO 62 F
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Savannah GA 31412
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