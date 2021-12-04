End Zone: Scores for Friday, Dec. 3
Published: Dec. 3, 2021 at 11:07 PM EST|Updated: 12 minutes ago
SAVANNAH, Ga. (WTOC) - End Zone: Scores for Friday, Dec. 3:
GHSA CLASS AAAA SEMIFINALS
North Oconee 32 Benedictine 42 F
GHSA CLASS AAA SEMIFINALS
Carver-Atlanta 19 Pierce County 17 F
Appling County 6 Cedar Grove 27 F
GHSA CLASS AA SEMIFINALS
Fitzgerald 27 Swainsboro 6 F
GHSA CLASS A-PUBLIC SEMIFINALS
Brooks County 49 Metter 7 F
GISA CLASS AAA STATE CHAMPIONSHIP
Pinewood Christian 0 John Milledge 21 F
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