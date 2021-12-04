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End Zone: Scores for Friday, Dec. 3

By WTOC Staff
Published: Dec. 3, 2021 at 11:07 PM EST|Updated: 12 minutes ago
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SAVANNAH, Ga. (WTOC) - End Zone: Scores for Friday, Dec. 3:

GHSA CLASS AAAA SEMIFINALS

North Oconee 32 Benedictine 42 F

GHSA CLASS AAA SEMIFINALS

Carver-Atlanta 19 Pierce County 17 F

Appling County 6 Cedar Grove 27 F

GHSA CLASS AA SEMIFINALS

Fitzgerald 27 Swainsboro 6 F

GHSA CLASS A-PUBLIC SEMIFINALS

Brooks County 49 Metter 7 F

GISA CLASS AAA STATE CHAMPIONSHIP

Pinewood Christian 0 John Milledge 21 F

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